الخطوط السعودية: الباقات الجديدة تخفض أسعار الرحلات الداخلية

علي العنزي(صدى):

أكدت شركة الخطوط السعودية، أن الباقات الجديدة التي تم طرحها تخفض أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية بنسبة 24% ، مشيرة إلى أن الباقات تمنح خيارات للمسافرين حيث يمكن تحقيق الاستفادة من الأسعار المناسبة في حال الحجز المبكر للمقاعد على رحلات الطيران الداخلية، كما يمكن من توفير المقاعد اللازمة في المواسم وعلى مدار العام.

وأوضح عبدالرحمن الطيب؛ المتحدث باسم الشركة، أن باقة اقتصادي لاتسمح بإعادة الحجز أو تغيير خط السير ،أو استعادة قيمة التذكرة أو التغيب عن السفر، لافتًا إلى أن الباقة الجديدة لا تتوافر إلا عبر الحجز عن طريق موقع الشركة على شبكة الإنترنت أو عبر تطبيقات الأجهزة الذكية.

كانت الخطوط السعودية، قد أعلنت عن تطبيق باقة جديدة من أسعار التذاكر للرحلات الداخلية اعتباراً من 20 فبراير الجاري، تتضمن تحديد أجرة جديدة لدرجتي الضيافة والأعمال بما يفي بتقديم خيارات متنوعة وبأسعار متفاوتة.