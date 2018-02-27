تكريم ضباط من الجيش السوداني من قبل روسيا

الخرطوم(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مصادقتها لمنح عدد من الضباط السودانيين، الذين أسهموا بجهدهم وبفكرهم في توطيد العلاقات الروسية السودانية وسام “ميدالية توثيق التعاون العسكري” وسلمها لهم الملحق العسكري بالخرطوم العقيد فلاديمير غيراسيمينكو.

وجرت مراسم التسليم في احتفال رسمي بمباني رئاسة الأركان المشتركة بحضور وتشريف رئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج، واللواء طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد، مساعد رئيس أركان القوى الجوية لشؤون الطيران وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأعرب رئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج، عند مخاطبته الحفل عن شكر وتقدير وزارة الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة لوزارة الدفاع الروسية وملحقها بالسودان على هذه البادرة الكريمة.

وقال الفريق الحاج: “علاقتنا بروسيا استراتيجية وسنمضي بها إلى الأمام لفائدة البلدين في ظل التكتلات العالمية وتكامل الأدوار الدولية”، وأضاف “حريصون على أن نصل بهذه العلاقات إلى أرفع المستويات”.