محلل سياسي يعلق على أهمية زيارة الموفد نزار العلولا إلى لبنان

بيروت(صدى):

سلط الكاتب والمحلل السياسي اللبناني طارق ترشيشي الضوء على أهمية زيارة المستشار نزار العلولا الموفد السعودي للبنان.

وقال الكاتب ترشيشي في مقال منشور بجريدة الجمهورية اللبنانية تحت عنوان “نزار العلولا الذي فَهمَ لبنان” زيارة الموفد السعودي والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الراهنة للبنان، تكتسب في رأي فريق من السياسيين المتابعين للعلاقة اللبنانية السعودية، أهمية كبيرة نسبة إلى الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة، وهي ستطبع نتائجها مستقبل هذه العلاقة بعد كل ما شابَها منذ تشرين الثاني الماضي من شوائب والتباسات.

وأشار ترشيشي قائلا:” بعض الذين التقوا بالعلولا فوجئوا بمدى معرفته بالأوضاع اللبنانية وتفاصيلها ماضياً وحاضراً، ومدى إدراكه طبيعة الصيغة اللبنانية الفريدة، كذلك فوجئوا بفهمه للبنان بكل مكوّناته السياسية والطائفية والمذهبية، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأنّ القيادة السعودية التي أطلقت مشروع “رؤية المملكة 2030” أخذت في الاعتبار ضمن هذا المشروع ضرورة إعادة بناء علاقات المملكة مع أشقائها العرب، ومنهم لبنان، على أسس جديدة تلاقي صيرورة المملكة إلى واقعها الجديد الذي سيتولّد من قيام “المملكة العربية السعودية الثانية” التي بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العمل على تحقيقها بموجب تلك رؤية المملكة 2030″.