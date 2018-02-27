محمد صلاح صاحب سادس أفضل بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

احتل النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول المركز السادس في قائمة أفضل بداية للاعبين في الدوري الانجليزي الممتاز على مدار التاريخ بعدما سجل 23 هدفا في الدوري وصنع 8 أهداف أخرى بإجمالي 31 هدفا.

واحتل أندي كول مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق المركز الأول ، حيث سجل 34 هدفا ، وصنع 13 أخرى بإجمالي 47 هدفا في أول موسم له مع نيوكاسل في الدوري الانجليزي موسم 94-95.

ومازال أمام صلاح فرصة كبيرة للتقدم في هذه القائمة حيث يتبقى 9 مباريات لليفربول في الدوري الانجليزي ، ويفصل بينه وبين روبن فان بيرسي صاحب المركز الثاني في القائمة 4 أهداف فقط.