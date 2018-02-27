محمد صلاح صاحب سادس أفضل بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي
احتل النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول المركز السادس في قائمة أفضل بداية للاعبين في الدوري الانجليزي الممتاز على مدار التاريخ بعدما سجل 23 هدفا في الدوري وصنع 8 أهداف أخرى بإجمالي 31 هدفا.
واحتل أندي كول مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق المركز الأول ، حيث سجل 34 هدفا ، وصنع 13 أخرى بإجمالي 47 هدفا في أول موسم له مع نيوكاسل في الدوري الانجليزي موسم 94-95.
ومازال أمام صلاح فرصة كبيرة للتقدم في هذه القائمة حيث يتبقى 9 مباريات لليفربول في الدوري الانجليزي ، ويفصل بينه وبين روبن فان بيرسي صاحب المركز الثاني في القائمة 4 أهداف فقط.
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