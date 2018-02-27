أغلى صابونة في العالم مصنوعة من الذهب بسعر 2800 دولار

متابعات(صدى):

تصنع شركة قرية ” بدر حسون ” اللبنانية التي تشتهر بصناعة الصابون ومستحضرات التجميل ، أغلى صابونة في العالم، ويبلغ سعرها 2800 دولار أمريكي.

وتم تصنيع الصابونة داخل مبنى تراثي وبيئي ضخم يضم مصانع الصابون والزيوت الطبيعية، بينما تم تصنيع الصابونة من الذهب، ودهن العود الكمبودي، وزيوت نادرة، والعسل الطبيعي، وتم تصنيعها في 6 أشهر.

وتعتبر تلك الصابونة الأفضل في العالم، حيث تساعد على شد بشرة الوجه والتخفيف من انتفاخ العيون، لما تحويه من عناصر طبيعية.

وتعاقدت العديد من الفنادق الفاخرة مع المصنع المنتج للصابونة، لتضعها في أجنحتها الفاخرة.