واشنطن تثمن جهود التحالف لتخفيف الأزمة باليمن

واشنطن(صدى):

ثمنت الولايات المتحدة جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن. جاء ذلك في بيان من وزارة الخارجية الأمريكية حول التحالف الذي تقوده المملكة لتوسيع جهود المساعدات الإنسانية في اليمن.

وقال البيان: إن التحالف أطلق خطة للعمليات الإنسانية في 22 يناير 2018، ووافق كجزء من تلك الخطة، على تحويل مبلغ 930 مليون دولار إلى وکالات الأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018م بتاريخ لا يتعدى 31 مارس، حيث بدأت الآن أربع رافعات متنقلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وممولة من الولايات المتحدة بتفريغ الإمدادات في ميناء الحديدة في اليمن، وأنهم يقدرون استعداد التحالف للإسهام في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك الاستثمار في الموانئ الرئيسة والبنية الأساسية للنقل، والعمل مع الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية لتلبية احتياجات الملايين من الشعب اليمني اليائس.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة السعودية والإمارات العربية المتحدة على تحقيق الأهداف الحاسمة، بما في ذلك توسيع إمكانية حصول اليمنيين على الغذاء والدواء بعد حوالى أربع سنوات من الحرب الأهلية.