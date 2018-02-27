أحذية ذكية ترتب نفسها بنفسها

طوكيو(صدى):

أطلقت شركة نيسان مشروع فندق مزود بجميع أنواع وسائل الراحة التي تعمل ذاتيًا، وسيفتتح أبوابه لليلة واحدة تجريبية، يوم 24 مارس القادم، للرابحين في مسابقة نظمتها الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقع الفندق في بلدة الينابيع الطبيعية الحارة ” هاكون ” جنوب غرب طوكيو، يحتوي على أحذية ذكية وأثاث يبدو كأنه يتحرك في الوقت الذي يريده، ما يجعله غريباً بعض الشيء عن منازل “الريوكان” المعتادة.

وترتب الأحذية الذكية نفسها وتعيد نفسها إلى أماكنها بكبسة زر واحدة، بينما تقوم الأَسرّة بترتيب نفسها بشكل معين، والكراسي بتنسيق موقعها دون أن يقوم أي أحد بذلك، وهكذا يعيش نزيل الفندق بين قطع الأثاث والأحذية الذكية التي تتحرك تلقائيًا.

وتزود الأحذية الذكية بعجلات صغيرة أسفلها لتمكنها من التحرك والوصول إلى مكانها المخصص، وتختفي العجلات، لحظة ارتداء الحذاء.