نايف السالم(صدى):

أكدت شركة المياه الوطنية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لإنهاء مشكلة الروائح الكريهة بمطار جدة، تمثلت في إيقاف تفريغ صهاريج الصرف الصحي في محطة المعالجة الواقعة جنوب شرق جدة، وأيضًا تحويل مياه الصرف التابعة للمطار من مصبات مفتوحة إلى مغلقة.

وأشار مدير وحدة أعمال شركة المياه بجدة، إلى أنه صدرت توجيهات بالصب في محطة الصرف بمنطقة الخمرة والعسلة جنوب المنطقة.

وأوضح أن المنطقة الحالية لمحطة الصرف الصحي في المطار دخلت دائرة التطوير لصالح مشروع الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الجديد.