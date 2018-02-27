مشردو بروكسل تحت وطأة الاعتقال خيفة البرد القارس

بروكسل(صدى):

ستحتجز السلطات في بروكسل المشردين الذين ينامون في العراء ليلا إذا رفضوا الذهاب إلى الملاجئ وذلك لحمايتهم من طقس شديد البرودة متوقع هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بروكسل لتصل إلى عشر درجات مئوية تحت الصفر وستكون مصحوبة برياح قوية.

وقال رئيس حي إيتربيك في بروكسل والذي يضم الكثير من المكاتب التابعة للاتحاد الأوروبي إنه طلب من الشرطة اصطحاب جميع المشردين إلى الملاجئ حتى إذا كانوا رافضين للذهاب.

وقال مجلس الحي في بيان “أمر رئيس حي إيتربيك باحتجاز المشردين الذين يتصرفون بطريقة تعرضهم للخطر برفضهم الذهاب للملاجئ، وذلك في حالة الضرورة القصوى”.

وقال رئيس بلدية مدينة بروكسل، وهي واحدة من 19 بلدية تتألف منها منطقة بروكسل، إنه أصدر أوامر مشابهة للشرطة وطلب منهم إعطاء الأولوية للأطفال الذين ينامون في العراء.

وتفيد تقديرات الجماعات المعنية بدعم المشردين إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف مشرد في منطقة بروكسل.