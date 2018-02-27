الشارقة تستضيف بطولة الجولف العالمية للماسترز

ماجد محمد(صدى):

تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بطولة ” الشارقة العالمية للجولف “، الجولة الافتتاحية الأولى ضمن ” بطولة ستاى شور ” (Staysure Tour)، إحدى أبرز بطولات رياضة الجولف العالمية، من 8 – 10 مارس المقبل فى الشارقة.

وتُنظّم الجولة الأولى من البطولة المخصصة للاعبي الجولف، الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، المعروفة سابقاً بـ” البطولة الأوروبية لأساتذة الجولف ” ، على ملعب الجولف التابع لـ ” نادي الجولف والرماية بالشارقة”، وهو الملعب الوحيد ذو الحفر التسع ضمن البطولة، وتضم نخبة من أبرز نجوم رياضة الجولف المحترفين، أبرزهم: رونان رافيرتي، وبول برودهيرست، وكونستانتينو روكا.