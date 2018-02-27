المحكمة العليا ترفض طلبا لترامب بشأن ترحيل ” الحالمين “

واشنطن(صدى):

رفضت المحكمة الأميركية العليا، الاثنين، طلبا قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبت على الفور في برنامج حماية نحو 700 ألف “حالم” من المهاجرين من الترحيل.

وفي حال لم يتوصل الكونغرس سريعا إلى تسوية لهذه المشكلة، فإن وضع هؤلاء الشبان سيبقى غامضا لعدة أشهر إضافية، حتى صدور قرار قضائي بهذا الشأن.

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سمحت للحالمين الذين دخلوا البلاد خلسة بالعمل والدراسة في الولايات المتحدة.

وبعيد وصوله إلى البيت الأبيض ألغى ترامب البرنامج المعروف باسم ” داكا “، وأعطى الكونغرس مهلة حتى الخامس من مارس لتسوية هذه المسألة بشكل نهائي، غير أن قاضيا فدراليا ألغى قرار ترامب.

ورفضت المحكمة العليا، الاثنين، تسلم هذا الملف في الوقت الحاضر، وهو ما يرغب فيه ترامب، معتبرة أنه يتوجب على محكمة استئناف النظر في هذه القضية قبل المحكمة العليا.