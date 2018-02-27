” العمل ” توضح حقيقة منح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن

عادل الحربي (صدى):

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما تم تداوله حول منح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن بدءًا من يوم أمس الأول الأحد.

وأوضح الحساب الرسمي لخدمة العملاء بالوزارة ، ردًا على استفسار أحد المغردين، قائلا: ” ‏‎‎هل تم السماح بتعديل المهن؟ “؛ ليجيب الحساب : ” عزيزي العميل، المعلومة غير صحيحة، شاكرين لك تواصلك “.

يذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا رسالة مفادها أن الوزارة تمنح المنشآت مهلة شهرين لتغيير المهن، بدءًا من أمس الأحد الماضي “.