جنايات نواكشوط تصدر أحكاما بالسجن لخلية داعشية

نواكشوط(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في نواكشوط أحكاما بالسجن مع النفاذ لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات بحق 11 متهما بتشكيل خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد مصدر أمني ان المحكمة دانت أعضاء الخلية بالتخطيط للقيام بأعمال تهدف الى “الإيحاء بوجود قوي لداعش في موريتانيا” خلال القمة العربية التي استضافتها نواكشوط في تموز/يوليو 2016.

وأضاف المصدر ان المتهمين خططوا خصوصا لإطلاق هتافات وتعليق لافتات وكتابة شعارات مؤيدة للتنظيم الإرهابي المتطرف خلال فترة انعقاد القمة.

من جهته أفاد مصدر قضائي أن المحكمة قضت بسجن زعيم الخلية أحمد كوري ولد جدو وسبعة متهمين آخرين لمدة عشر سنوات مع النفاذ بعدما دانتهم بتهمة “تأسيس تجمع يهدف إلى التحضير لارتكاب جرائم إرهابية”.

كما حكمت على الثلاثة الباقين بالسجن مع النفاذ لمدة خمس سنوات بعدما دانتهم بتهمة “الدعوة إلى الانضمام إلى تجمع له صلة بأعمال إرهابية”.