عادل الكلباني: من حق الدعاة الإعلان واستغلال حساباتهم المتفاعلة

علي القحطاني (صدى):

علق الشيخ عادل الكلباني إمام وخطيب جامع المحيسن، على إعلانات الدعاة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المقال الذي نشره الكاتب محمد الأحيدب بعنوان ” شيخنا ما تابعناك لتكون مندوب دعاية “.

وأكد الكلباني في لقائه ببرنامج ” الراصد ” أنه من حق الدعاة الإعلان واستغلال حساباتهم المتفاعلة وهذا حق مشروع كأي نجم وحكره على متابعة الدعاة هو نوعٌ من الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام.

وقال : ” من يقيم أحقية الداعية في الإعلان من عدمها بقوله الكل مستفيد، المعلن والمعلن له، والمتلقي غير متضرر ومقابل مبلغ زهيد ” ، مضيفًا : ” الجميع يركز على راتب الداعية واصفًا إياه ” بالطفسة ” ولا يُشاهد راتب اللاعب أو الفنان والطقاقة التي تأخذ باليوم 30 ألفًا ما يعادل راتب شيخ لسنة كاملة وبيت غرفتين وصالة “.

وأشار أنه ليس من الواجب الدخول في النوايا ،ولاسيما من أشخاص أمثال الكاتب محمد الأحيدب الذي أتابعه بين الحين والآخر ،قائلا : ” إذا احتاج إلى إعلان سأراعيه بذلك “.