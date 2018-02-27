تسعينية تذهب في رحلة تطوعية لرعاية الأيتام

روما(صدى):

لايمكن للسن أن يكون عقبة أمام الكثيرين، وهذا ما أثبتته الجدة الإيطالية ” نونا إيرما ” صاحبة الـ 93 عامًا، بعد ذهابها في رحلة إلى كينيا ليس للسياحة، إنما للتطوع في مؤسسة لرعاية الأطفال الأيتام.

وعلى الرغم من التبرعات التي تقدمها الجدة التسعينية لمؤسسة رعاية الأيتام التي أنشأتها بعثة إيطالية منذ سنوات عديدة، الا انها قررت أن المنحة أو التبرع لم يعد كافيا، مقررة الذهاب إلى كينيا، وإذا بالابنة ترحب باصطحاب والدتها في رحلتها إلى كينيا.

وفقدت الجدة ” إرما ” زوجها وهي في السادسة والعشرين من العمر، لم تفكر في الزواج، ولكنها قضت حياتها في مساعدة الناس، وأداء أعمال الخير، فهي تحب الحياة، ولم تدع أي شيء يوقفها أو يعطل مسيرتها في عمل الخير.