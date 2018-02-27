بعد التغزل في شاب الكليجا.. ” بائع المندي ” يتصدر تويتر.. ومغردون: ” ماينفع بايع فلافل! “

علي العنزي(صدى):

بعد بائع الكليجا الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، الأثنين، دشن نشطاء ” تويتر ” وسما جديدًا للتغزل في بائع المندي بمهرجان الجنادرية 32، الذي يبيع المندي ،والكرش، في ركن الزلفي بالمهرجان.

وتصدر الوسم ” بائع المندي ” قائمة الأكثر تداولا بموقع ” تويتر ” لينافس ” بائع الكليجا “، وجاءت التغريدات بين ساخرة ومستنكرة للوسم.

وقال أحد المغردون على سبيل ” المزح ” : ” طيب ماينفع بائع فلافل “، بينما طالب بعض المغردون بالبحث عن حساب البائع بمواقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” أو ” فيس بوك ” ، أو أي طريقة للتواصل معه.