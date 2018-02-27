بالأسماء.. 4 لاعبين لم يشاركوا مع ” البارسا ” في موسمه الأول

نواف السالم(صدى):

اعتمد إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني، على معظم نجوم الفريق الكتالوني للمشاركة في مختلف البطولات، فى المقابل استغنى عن البعض الأخر الذى شارك فى عدد قليل من الدقائق.

وقالت صحيفة إسبانية أنه يوجد 4 لاعبين فى صفوف برشلونة لم يصلوا لـ1000 دقيقة مشاركة فى الموسم الحالى، رغم خوض الفريق الكتالونى لـ3780 دقيقة فى جميع البطولات بالموسم الحالى.

أشارت الصحيفة إلى أن الرباعى الذى لا يشارك بصفة منتظمة مع برشلونة وشاركوا فى عدد دقائق قليل هم: باكو ألكاسير (776 دقيقة)، أندريه جوميز (915)، دينيس سواريز (923)، وأليكس فيدال (918)، بجانب الوافدين الجدد كوتينيو، يارى مينا، ديمبلى، والحارس سيليسين الذى يشارك فى الكأس فقط.