أمير عسير: الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به المملكة من أمن وأمان

نايف السالم(صدى):

أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أمس الأثنين، خير شاهد على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمن وأمان واستقرار ومكانة في كل المجالات.

ووجه الأمير فيصل بن خالد، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية، التي تأتي استمرارًا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه في التحديث والتطوير لمسيرة الدولة بما يحقق النفع والفائدة لأبنائه الشعب السعودي وتوفير كل ما يحتاجون إليه.

ولفت إلى جانب اختيار الكفاءات الشابة وضخ دماء جديدة في العديد من قطاعات الدولة وفي مقدمتها إمارات المناطق وبعض الوزارات والقطاعات المهمة، موضحًا أن كل الأوامر الملكية ستعمل على دفع مسيرة التنمية في المملكة، وتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن.