السيرة الذاتية للمهندس ” القويحص ” أمين العاصمة المقدسة الجديد

نايف السالم(صدى):

بعد صدور أمر سامي من خادم الحرمين الشريفين، بتعيين المهندس محمد القويحص ،أمينًا للعاصمة المقدسة، ننشر السيرة الذاتية وأهم المحطات التي مر بها.

حصل القويحص على الشهادة الجامعية في الهندسة التطبيقية الكيمائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1398هـ، حيث عمل مهندسًا في مركز الأبحاث والتنمية الصناعية.

وعمل بمنصب مدير عام للمشاريع والصيانة بوزارة الصحة، وعين سفيرًا بوزارة الخارجية، إلى جانب شغل منصب مدير عام بمصلحة المياه والصرف الصحي، ومستشارًا بالديوان الملكي، قبل أن يتم تعيينه عضوًا في مجلس الشورى عام 1422هـ.

أمضى أكثر من 11 عامًا تحت قبة مجلس الشورى، وقدم الكثير من المشروعات والمقترحات، أبرزها مشروع تعديل نظام العمل ومشروع نظام سوق العقار السعودي والاستثمار الأجنبي إلى جانب الكثير من المشروعات والمقترحات.

وهو صاحب توصية بدل السكن لموظفي الدولة التي شهدت تفاعلاً كبيرًا في مجلس الشورى.