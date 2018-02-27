وزير الخارجية الأردنى يبحث مع نظيره الروسى هاتفيًا التطورات فى المنطقة

عمان(صدى):

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أمس الإثنين، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، التطورات فى المنطقة، خصوصًا تلك المتعلقة بإيجاد حل سياسى للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد الصفدى – خلال اتصال هاتفى مع لافروف، بحسب الخارجية الأردنية – أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذى اعتمد قبل يومين والذى أكد ضرورة إيصال المساعدات لتجمع النازحين فى الركبان من الداخل السورى.

وأشار لافروف إلى قرار اعتماد هدنة إنسانية لساعات محددة يوميًا فى الغوطة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.