بعد فوزه..ضربة قوية تودي بحياة ملاكم

لندن(صدى):

رغم فوزه في المباراة، توفي الملاكم البريطاني سكوت ويستجارث ذو الـ 31 عامًا ، إثر تلقيه ضربة قوية خلال المواجهة، وانهار في غرفة خلع الملابس.

ورثى خصم الملاكم الراحل على ” تويتر “، قائلًا: ” أشعر بالحسرة ولا أجد ما أقوله، سأستمر في الصلاة لعائلة سكوت والمقربين منهم، ارقد بسلام يا صديقي “.

بينما قال متعهد الملاكم الراحل : ” أن تنظم عرض ملاكمة وترعى رجلا شابا يفقد حياته وهو يؤدي عملا يحبه، ليس لدي ما أقوله حيال الأمر، فلترقد في سلام يا فتى، وتعازينا لعائلتك وفريقك، كانت من أصعب الأيام التي مررت بها “.