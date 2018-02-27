66 مليون طفل يحضرون الدراسة ” جوعى ” في شتى أرجاء العالم النامي

عادل الحربي (صدى):

كشف الدكتور سعد بن عايض العتيبي المدير الإقليمي السابق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للشرق الأدنى، أن عدد الأشخاص الذين لا يجدون طعامًا كافيًا للتمتع بحياة صحية نشطة يقدر بـ 795 مليون شخص في عام 2017.

وأوضح العتيبي، خلال تنظيم جامعة الطائف محاضرة توعوية لحفظ الغذاء، أن 66 مليون طفل من سن المرحلة الابتدائية يحضرون الدراسة وهم جوعى في شتى أرجاء العالم النامي، كما يتسبب سوء التغذية في نحو نصف عدد من حالات الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة 45% ، أي 3.1 مليون طفل سنويًا.

وأكد العتيبي أن القضاء على الفقر والجوع تصدر قائمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 حيث ستضع البلدان نصب عينها تحقيق الأهداف السابعة عشرة.