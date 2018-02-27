السيرة الذاتية لأول نائبة لوزير العمل ” تماضر بنت يوسف الرماح “

عادل الحربي (صدى):

ضمن سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس الأثنين، تم تعيين أول أمرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير العمل ” تماضر بنت يوسف الرماح ” بالمرتبة الممتازة.

وبالنظر لسيرة الرماح الذاتية نجد أنها ،حاصلة على شهادة الماجستير في الأشعة المقطعية من جامعة “ويلز بانغور” في عام 2003، يسبقها شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بالرياض في العلوم الإشعاعية في عام 1995 ،وحصلت على دكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من جامعة “مانشستر” – كلية الطب والعلوم الإنسانية في عام 2007.

وتعد الدكتورة الرماح عالمًا مشاركًا متعاونًا في قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وأستاذًا مساعدًا في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود بالرياض.

وعملت كرائدة للنشاط الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بجامعة الملك سعود بالرياض، فعضو في وحدة الجودة والتطوير بكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة، وعضو في جمعية زهرة لسرطان الثدي بالرياض، وعضو في لجنة مراجعة وتطوير البرنامج الدراسي بقسم الأشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وكانت قبل ذلك مستشارة للمبتعثات السعوديات ببريطانيا، وممثلة المبتعثات السعوديات في المعرض السعودي في مدينة دندي الاسكتلندية في المملكة المتحدة، ومنظمة في مهرجان الأيام السعودية في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، وممثلة المبتعثات السعوديات في اليوم السعودي في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.

وكانت الرماح قد عُينت مؤخرًا بمنصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجه، بوصفها ثاني سيدة تتولى منصب وكيلة وزارة في السعودية، أكتوبر الماضي، وإضافة إلى عملها هذا كُلفت الدكتورة الرماح بالإشراف العام على وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة.