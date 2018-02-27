أول تعليق من المساعد الجديد لوزير الدفاع بعد التعيين

علي القحطاني (صدى):

على خلفية الوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أصدر أمرًا ملكيًا كريمًا بتعيين الدكتور خالد حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

ومن جانبه وجه خالد بن حسين البياري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية سائلاً المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن.

ويأتي تعيين خالد بن حسين بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بهذا المنصب، من منطلق اهتمام سمو ولي العهد بالإدارة وتقنية المعلومات والرفع من مستوى كفاءتها في مرفق حيوي ومهم كوزارة الدفاع، وهو امتدادٌ لأفكار سمو ولي العهد التي بدأها لتطوير وزارة الدفاع، ويعد منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية منصبًا مستحدثًا، وهو ثاني مساعد لوزير الدفاع بعد الفريق أول طيار محمد بن عبد الله العايش.

يذكر أن البياري هو الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، انضم للشركة في شهر مايو 2013 كنائب أعلى لرئيس المجموعة للتقنية والعمليات في شركة الاتصالات السعودية STC ،ومن ثم تم تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمدة أربعة أشهر قبل أن يعين رئيسًا تنفيذيًا للشركة بالإضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة STC للحلول المتقدمة، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية VIVA الكويت، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة OTL (أوجيه للاتصالات المحدودة)، وعضوية مجالس الإدارة لكل من شركة Turk Telecom وشركة Avea.