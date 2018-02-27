ننشر السيرة الذاتية لنائب أمير حائل فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أمرًا ملكيًا كريمًا بتعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة، نتعرف على السيرة الذاتية له.

وُلد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز في مدينة الرياض في 21/ 06/ 1406هـ – 0٢/ 03/ 1986م، والدته الأميرة ريما بنت هذلول بن عبد العزيز (رحمها الله)، متزوج من الأميرة سـارة بنت عبد الله بن ابراهيم الحديثي، ولديــه من الأبناء الأمير فهد والأميرة ريما.

ومن الناحية العلمية والعملية ، حاصل على درجة الماجستير في القيادة الإدارية من جامعة الملك سعود، وعمل مستشارًا في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية، و يملك خبرة عملية في ممارسة العمل الإداري الحكومي، تكونت من خلال عمله في وزارة الداخلية منذ عام 1٤٣٢ هـ حتى 1439هـ.

وحصل سموه أيضًا على عدد من الدورات التدريبية في عدد من المجالات، أبرزها: التعاون الدولي، السياسة الخارجية وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى ماجستير قيادة إدارية (قسم الإدارة العامة) من جامعة الملك سعود في الرياض 1٤٣٧ هـ عن دراسة ميدانية تحت عنوان “دور القيادات الإدارية في إمارة منطقة الرياض تجاه الأزمات والكوارث”.

والتحق بالعمل بوزارة الداخلية منذ عام 1٤٣٢ه. ومن 1437 هـ – 1439 هـ شغل موقع مستشار إدارة التعاون الدولي – الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي – وزارة الداخلية.

أبرز المهام والمسؤوليات المسندة إليه:

تمثيل الإدارة في وفود السعودية المشاركة في المحافل الدولية، والمشاركة في المؤتمرات واللجان الداخلية والخارجية، وإبداء الرأي حول بعض القضايا القانونية.

باحث قضايا – إدارة الحقوق العامة – وزارة الداخلية، من 1432 هـ – 1437 هـ.

الدورات التـدريبية وورش العمل:

ورشة عمل تسريع التحول الرقمي 01/ 08/ 2017م – وزارة الداخلية – الرياض، ودورة القيادة الإبداعية والمهارات التنظيمية للمديرين بتاريخ 05/ 11/ 1436 هـ في مركز سبارك – لندن، ودورة في السياسة الخارجية السعودية بتاريخ 01/ 12/ 1435هـ في معهد الدراسات الدبلوماسية – وزارة الخارجية – الرياض.

وحصل على دورة في التعاون الدولي بعنوان “آليات المساعدة القانونية المتبادلة” بتاريخ 02/ 06/ 1435هـ، التي نظمتها وزارة الداخلية – الرياض، ودورة متقدمة في قوانين اللجوء بتاريخ 09/ 01/ 1434هـ في المعهد الدولي لحقوق الإنسان – إيطاليا – سان ريمو.