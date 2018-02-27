اعراض تشير إلى خطر يهدد قلب المرأة

متابعات(صدى):

قال خبراء : عند اقتراب سن اليأس عند النساء تقل الحماية الطبيعية لقلب المرأة، حيث هناك 3 علامات خطر تهدد بأمراض القلب أو السكتة وتتطلب مراجعة الطبيب.

وأضاف الخبراء :إذا كنت لا تستطيعين المشي لمسافة 500 متر أو لمدة 6 دقائق دون أخذ راحة يعني ذلك أن مسافة 2 كم قد تضعك في دائرة خطر الأزمة القلبية المشي. إذا كنت لا تستطيعين المشي لمسافة 500 متر أو لمدة 6 دقائق دون أخذ راحة يعني ذلك أن مسافة 2 كم قد تضعك في دائرة خطر الأزمة القلبية، ويتطلب الأمر الفحص الطبي.

وتابع : والإحساس الدائم بالتعب والإرهاق وانقطاع النفس مع أقل مجهود بعد بلوغ الـ 40 علامة واضحة على ضرورة فحص القلب والضغط والكولسترول.

وإذا كانت أمراض القلب ومشاكله موجودة لدى عدد من أفراد العائلة مثل الأب والأم والأجداد والأعمام عليك فحص قلبك بشكل دوري، لأن التاريخ العائلي عامل يرتبط بالأزمات القلبية التي لا يسبقها إنذار.