الأربعاء.. إعلان الفائزين بجائزة أجفند

علي القحطاني(صدى):

تعلن أجفند التنموية الدولية في الرياض يوم غدٍ الأربعاء، الفائزين بجائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية البالغة قيمتها مليون دولار أمريكي ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية « أجفند » .

ومن المقرر، أن تجتمع لجنة جائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية بمقر أجفند صباح الأربعاء لاستعراض المشاريع التنموية المرشحة للجائزة ، التي تم تقييمها من محكمين دوليين محايدين ، تستحق الفوز في مجال ” جودة التعليم ” ، الهدف الرابع في أجندة التنمية المستدامة 2030 .

ويرأس لجنة الجائزة صاحب السمو الأمير طلال بن عبد العزيز، وتضم في عضويتها عدداً من الشخصيات العالمية البارزة، التي تمثل المنطقة العربية والأمريكيتين، وقارتي آسيا وأفريقيا وهم :

الملكة صوفيا ، والرئيس السابق لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي ، والرئيس الشرفي لمنظمة ” الجميع من أجل الأرجواي ” السنيورة مرسيدس متنافرا، ومؤسس بنك غرامين، رئيس مركز يونس البروفسير محمد يونس، والمدير العام السابق لصندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور يوسف سيد عبدالله .