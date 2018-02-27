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الهدف الأول لنائب وزير العدل بعد قرار تعيينه

الهدف الأول لنائب وزير العدل بعد قرار تعيينه
نايف السالم(صدى):

قال نائب وزير العدل الشيخ سعد محمد السيف ، إن أول ما يرغب في تحقيقه بعدما صدر قرار ملكي يوم أمس الإثنين بتعيينه في هذا المنصب ؛ أن يتم تحويل كافة معاملات الوزارة إلى رقمية .

وأشار ” السيف ” ، إلى أن الدولة وولاة الأمر يقدمون دائمًا الدعم المطلق للوزارة والقطاع العدلي ، لافتًا إلى الانجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة في مشروع التحول الإلكتروني ، والذي يحتاج أن يتم استكماله بمجهودات أكثر لتتحول وزارة العدل بشكل كامل إلى وزارة رقمية .

يذكر أنه قد صدر قرار ملكي يوم أمس الإثنين ، يقضي بتعيين الشيخ سعد السيف ، نائبًا لوزير العدل ، ليكون أول من يتولى هذا المنصب ، بعدما كان رئيسًا لمحكمة الأحوال الشخصية ، وقاضٍ بعدد من المحاكم .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15019 ] نشر منذ 25 دقيقة

موفق لكل خير للبلاد والعباد

[ عدد التعليقات: 15019 ] نشر منذ 24 دقيقة

وخدمة الوطن والمواطن في ظل مولانا خادم الحرمين الشريفين ونائبة

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