دراسة: هناك معادن سامة في بخار السيجارة الإلكترونية

واشنطن(صدى):

اكتشفت دراسة جديدة مصدرًا لم يكن معروفًا للسموم في السيجارة الإلكترونية غير السائل الذي يتم استنشاق بخاره، حيث تبين أن مصدره الحاوية التي تحتوي السائل ولفائف التدفئة.

وأوضحت الأبحاث أن هذا المصدر تنتج عنه كميات ضئيلة من المعادن السامة التي يستنشقها المدخّن، والتي تشكل تهديداً للصحة عند استهلاك السيجارة الإلكترونية يوميًا.

ودعت نتائج الدراسة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إلى إعادة النظر في تقييم السيجارة الإلكترونية أجريت الدراسة في كلية طب جون هوبكنز الأمريكية.

كما دعت نتائجها إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إلى أخذ هذا الاكتشاف في الاعتبار وإعادة النظر في تقييم السيجارة الإلكترونية التي طُرحت في الأسواق باعتبارها بديلاً أقل ضررًا.