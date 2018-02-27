القوات البحرية تفشل محاولة حوثية لزرع ألغام بأطراف سواحل ميدي

فهمي محمد(صدى):

أفشلت القوات البحرية اليمنية، محاولة زرع ألغام بحرية جديدة لميليشيات الحوثي الإيرانية بأطراف سواحل مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري يمني، إن القوات البحرية اليمنية قد استهدفت القوارب التي كانت تستقلها ميليشيات الحوثي الإيرانية أثناء محاولتها زرع الألغام البحرية على بعد 30 ميلاً بحرياً من سواحل ميدي غربا وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر المختصة بزراعة الألغام واستعادة أحد القوارب.