وزير حقوق الإنسان اليمني: إنهاء الانقلاب هو نهاية مأساة شعبنا

فهمي محمد(صدى):

وصف وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، أن ما يجري في اليمن منذ 21 سبتمبر 2014م، بأنه مأساة حقيقية لشعب يظلم ويقتل مرتين الأولى برصاص الرعب والوحشية الذي تقوده ميليشات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والثانية عدم الوقفة السريعة والفاعلة للمجتمع الدولي كافة لإيقاف هذا العدوان الذي تشنه هذه المليشيات يوميا وبشكل ممنهج.

وقال عسكر في كلمة ألقاها أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم ” إن العدوان الذي بدأ بانقلاب دموي مسلح في 21 سبتمبر واحتلال المدن والمؤسسات منذ سبتمبر 2014 م يشكل السبب الرئيس لكل هذه المأساة، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب هو نهاية مأساة الشعب اليمني ” .

وأوضح أن مليشيا الحوثي ترفض أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً كما هي الأحزاب السياسية في اليمن في بلد متنوع يحترم التعدد ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري، بل هي جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي، وتقاتل من أجل إلغاء التنوع للوصول إلى الحكم بالقوة.