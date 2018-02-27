بالصور.. الأمير فيصل بن خالد يزور قرية عسير بالجنادرية

أبها(صدى):

قام الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساء الإثنين، بزيارة جناح المنطقة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية32 ” ، بحضور صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس الهيئة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة.

وفور وصول سموه مقر القرية في الجنادرية ، تجول في الأركان والقصور التراثية التي تحكي الطابع العمراني لمنطقة عسير ، حيث بدأ بتسجيل رسالة وفاء لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير السابق ـ رحمه الله ـ ثم شاهد أبرز مشاركات الحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة ، واستمع إلى شرح عن محتويات قصر الطين الذي تشرف عليه محافظة خميس مشيط ، وقصر الحجر الذي تشرف عليه محافظة بلقرن ، وما تتضمنه من تراث ومقتنيات تحكي تاريخ المكان.

وشاهدا سموهما العروض الشعبية التي قدمتها فرق رجال المع وعسير وبلقرن على مسرح القرية بالجنادرية.

وفي نهاية الحفل، كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس الهيئة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وعدد من الرعاة لفعاليات القرية .