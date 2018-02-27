آل الشيخ: ‏القنوات الرياضية السعودية ستنقل ما تبقى من مباريات الدوري

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، أن ‏القنوات الرياضية السعودية سوف تنقل ما تبقى من مباريات الدوري مع قنوات mbc، مؤكدًا أن بداية من 1 مارس سوف تكون القنوات الرياضية السعودية تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.

ووقع آل الشيخ، اتفاقية مع داود بن عبد العزيز الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون، لنقل الفعاليات والأحداث الرياضية وجميع النشاطات التي ستقيمها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، ” ستتولى القنوات السعودية بموجب هذه الاتفاقية تغطية هذه الأحداث والتي سبق وأن تم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للرياضة والتي ستنطلق اعتبارا من الخميس القادم ببطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية التي ستقام خلال الفترة من 3-1 مارس القادم.