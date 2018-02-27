دراسة: حليب الصويا أفضل بديل عن حليب البقر

متابعات(صدى):

قالت دراسة حديثة بجامعة ماكغيل إنه يمكن للمرء، الذي يرغب في التخلي عن حليب الأبقار، الاعتماد على حليب الصويا أو الأزر أو جوز الهند.

وأضافت الدراسة الكندية أن حليب الصويا يعتبر من أفضل البدائل فيما يتعلق بتوازن العناصر الغذائية لأن تركيب حليب الصويا أقرب ما يكون لحليب الأبقار.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه البدائل تشتمل على عناصر غذائية وبروتين أقل، وأضاف الباحثون أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تغذية الأطفال الرضع بمنتجات الألبان البديلة، وإلا فإنهم قد يتعرضون لسوء تغذية.