بالصور.. مدير الخدمات الطبية بالداخلية يتفقد أجنحة الوزارة في الجنادرية 32

سعيد العجل(صدى):

زار مدير عام الإداره العامه للخدمات الطبية بوزارة الداخليه الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز السحيمي اجنحة وزارة الداخليه وقطاعاتها المشاركة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية ٣٢) ورافقه خلال الزيارة مساعد المدير العام العميد طبيب / كمال نزاوي ومدير إدارة شوؤن الضباط والأفراد بالإدارة العميد / عبدالرحمن جزاء الدوسري ومدير إدارة المراكز الصحية العقيد/ محمد كشم .

واستمع سعادته لشرح مفصل عما يقدمه كل جناح من تقنيات وفرضيات وصور لشهداء الواجب الذين يذودون عن الدين والوطن .

وشملت الزيارة أجنحة رئاسة أمن الدولة ، وقال في تصريح خاص بعد نهاية جولته ( اسعدني جداً زيارتي لمهرجان الجنادرية لهذا العام والذي حظي بإفتتاح مولاي خادم الحرمين الشريفين له ..وقدمت فيها الكثير من القطاعات والاجهزة الحكومية سواءً على صعيد الوزارات او الإدارات ملامح من الجوانب التراثيه التي تدعو للفخر والاعتزاز وملامح اخرى للوجه الحضاري للمملكة وماوصلت إليه من تقدم في جميع مناحي الحياة جعلها تضاهي الدول العالمية في كثير من المجالات .. وكان جميلا ان تظهر تلك المعطيات لبث روح الفخر ومن ثم الحماس في نفوس الزائرين وبالتالي المشاركة الفاعلة والجادةلتحقيق الطموحات والرؤية التي ينشدها ولاة الأمر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حيث يتعين ان نكون جميعاً ادوات فاعلة في تحقيقها على أرض الواقع.

واثنى الدكتور السحيمي على اجنحة وزارة الداخلية المختلفة التي اظهرت جانبا مشرقا لما تم توفيره في سبيل امن وراحة وخدمة المواطن والمقيم انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله .

كما ان جناح رئاسة امن الدولة ، بحسب الدكتور السحيمي ، اظهر لمرتادي المهرجان جهودا جبارة بذلت وتبذل في سبيل امن وطمأنينة بلد الخير والعطاء .