بالصور.. أمانة الشمالية تواصل جولاتها ضمن مبادرة التشوه البصري

سعيد العجل(صدى):

إزالت أمانة الحدود الشمالية 185 سيارة تالفة حتى الآن ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وفقًا لـ رؤية 2030.

وأكد قائد المبادرة المهندس طيب السلطاني بأن أمين الشمالية الراشد يتابع ميدانياً سير أعمال المبادرة لتحقيق أهدافها.

ونوه السلطاني بأن هنالك فريق عمل يتابع أعمال المبادرة لتحقيق هدفها.

وفى اطار مبادرة معالجة التشوه البصري نبهت أمانة الحدود الشمالية من اصحاب الخيام والأكشاك داخل المدينة بإزالتها واكدت انها سوف تتعّقب أصحابها حفاظاً على جمال المدينة.

كذلك تواصل حملاتها ضمن المبادرة في إزالة مخلفات البناء في الساحات العامة والهدف منها تحسين المشهد الحضري.