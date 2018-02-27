” الجوازات ” تعلن خدمات إلكترونية جديدة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت إدارة الجوازات السعودية ، عن توفير خدمات إلكترونية جديدة بدءاً من اليوم الثلاثاء ، عبر منصة ” أبشر ” .

وأشارت الجوازات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى هذه الخدمات ، والتي تتمثل في خدمة لنقل المعلومات ، والتي تتيح لصاحب العمل ورب الأسرة المقيم تحديث بيانات جواز سفر المقيم التابع له ، بعد تجديده من سفارة بلده الموجودة بالمملكة .

وأضافت إدارة الجوازات من بين الخدمات الجديدة ، خدمة نقل الخدمات للأفراد ، والتي تتيح نقل خدمات المقيم التابع له لحساب مستفيد آخر ، حيث يقوم صاحب العمل الجديد بتأكيد الموافقة إلكترونيًا .

وتقدم الجوازات ، خدمة بياناتي ، التي تتيح للمستفيدين ، الاطلاع على بيانات المقيمين التابعين لصاحب الحساب ، والتي يمكن تقديمها إلى أي جهة حكومية أو أي جهة تطلب هذه البيانات ، فضلًا عن خدمة التفويض الشامل والتي تقوم على خدمة من يرغب المستفيد بتفويضه ، لإجراء خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين له ، بشرط وجود حساب موثق للمستفيد المفوض في منصة ” أبشر ” .

وتوفر الجوازات ، خدمة منصة ذكاء الأعمال ، والتي يتم من خلالها عرض جميع المؤسسات التابعة لصاحب العمل ، وكافة تفاصيل المقيمين التابعين لكل مؤسسة على حدى ، فضلًا عن الخط الزمني الذي يوضح صلاحية انتهاء الوثائق .