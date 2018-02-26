” رايكروفت ” : نطالب أطراف الأزمة اليمنية بحل سلمي دون استفزازات

فهمي محمد(صدى):

أكد السفير البريطاني لدى مجلس الأمن ، ماثيو رايكروفت ، إنه يجب على العالم توحيد صفوفه لإنهاء الأزمة اليمنية .

وأشار ” رايكروفت ” ، إلى أن هناك تزايدًا لخطر الهجمات بالصواريخ الباليستية من اليمن ، لافتًا إلى أن هذه الصواريخ استهدفت المدنيين بالسعودية .

وشدد المندوب البريطاني بمجلس الأمن ماثيو رايكروفت ، على أن ممارسات إيران في اليمن ، أصبحت تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ، مطالبًا أطراف الأزمة اليمنية بحل الخلافات بصورة سلمية بعيدة عن الاستفزازات .