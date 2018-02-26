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السيرة الذاتية لنائب أمير عسير تركي بن طلال

السيرة الذاتية لنائب أمير عسير تركي بن طلال
أبها(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، قرارًا اليوم الإثنين ، يقضي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، نائبًا لأمير عسير ، خلفًا للشهيد الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز .

وبالتعرف على السيرة الذاتية لسمو الأمير ، نجد أنه الابن الرابع من الذكور لسمو الأمير طلال بن عبدالعزيز المولود عام 1968 ، ووالدته هي موضي بنت عبدالمحسن العنقري التميمي .

ومن ناحية الحياة العملية ، حصل صاحب السمو الأمير تركي على البكالوريوس في العلوم السياسية ، بالإضافة إلى حصوله على شهادة من أكاديمية ساندهيرست الحربية البريطانية ، وشهادة كلية طيران الجيش بالولايات المتحدة الأمريكية ، فضلًا عن حصول سموه على دورات مدنية وعسكرية في مجالات القيادة .

وعمل سمو الأمير تركي بن طلال ، عميد طيار بالقوات المسلحة السعودية ، كما تولى مهمة أن يكون الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود ، وتولى منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مينتور العربية للوقاية من المخدرات ، ورئيسًا للهيئة الاستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة ، والمشرف العام على مبادرة ” نلبي نداء الإنسانية ” .

واشتهر سموه بمبادراته الوطنية ، والتي كان أبرزها إتمام مساعي الصلح بين القبائل في قضايا القصاص ، وتجسيد ملحمة فتح الرياض من خلال مشروع بوابة الرياض ، وترميم قصر العناقر التاريخي بثرمداء ، كما قاد عملية إغاثية عاجلة للأخوة الفلسطينيين شاركت بها عدة منظمات دولية وعربية ومحلية ، مع حرصه على زيارة الأراضي المحتلة وصلاته في المسجد الأقصى .

وقاد الأمير تركي بن طلال ، عمليات إغاثية من أبرزها إغاثة برية للجمعيات الأهلية إبان الحرب الإسرائيلية في يوليو 2006 على لبنان ، وإبان الهجوم الإسرائيلي على غزة في يناير 2009 ، فضلًا عن المساهمة في نقل مواد الإغاثة الطبية ونقل الجرحى وإدخال الإعاشة للمتضررين وقت الحرب .

وحرص سموه على تأسيس مبادرات إنسانية إغاثية ، كمبادرة ” نلبي النداء ” ، لإغاثة اللاجئين السوريين ، والتي حصل بموجبها على جائزة الشخصية العربية المتميزة في العمل الإغاثي ، وحصل على تكريم سمو أمير منطقة الرياض للمشاركين بمشاريع “مبادرة ثمين ” لتدعيم التراث العمراني بالمنطقة .

وشارك نائب أمير عسير الحالي ، في العديد من المؤتمرات الدولية ، والتي كان من ضمنها ؛ المشاركة وتقديم ورقة عمل في ندوة أمين الريحاني ” مد الجسور بين الشــــرق والغــــرب” ، ورعاية وإلقاء كلمة في مؤتمر الطاقة المائية والبيئة ، كما شارك وألقى كلمة في مؤتمر الخليج السابع للمياه .

ولصاحب السمو الأمير تركي بن طلال، خمسة أبناء هم عبد العزيز والعنود وعليا وعبير والجوهرة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5788 ] نشر منذ 2 ساعتين

ونعم الرجل والأمير تركي غني عن التعريف مرحبا الف

[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 2 ساعتين

ارحب
الله يوفقك ويسعدك ويقويك

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