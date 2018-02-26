بالصور.. ضبط باعة ومتسولين بجبل النور

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوة المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة، اليوم الإثنين، ضبط أغلب الباعة والمتسولين بجبل النور، وإتلاف البضائع والمواقع المستخدمة للبيع، وذلك خلال حملة أمنية.

كان رجال الأمن قد رصدوا عددا من مقاطع الفيديو والتقاير التي تشير إلى وجود مخالفات وتجاوزات عقائدية في جبل النور، وقيام عدد من الجالية الباكستانية بممارسة البيع العشوائي والتسول بأعلى قمة الجبل الذي يصل ارتفاعه إلى ما يزيد على 600 متر .

وعلى إثر ذلك، ارتدى رجال الأمن من سرية المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري ملابس منوعة؛ ليصعب اكتشافهم من قبل العمالة، وتمركز عدد منهم في أغلب المواقع التي من المحتمل هروب المخالفين منها، وعند وصول الإشارة المناسبة أطبق رجال الأمن على غالبية المخالفين والذين لم يتمكنوا من الهرب ومعظمهم من المتسولين والباعة من الجنسية الباكستانية من بينهم أشخاص معاقين شبه مستوطنين في أعلى قمة الجبل ويتم خدمتهم من بني جلدتهم.

وجاري استكمال إجراءات بعثهم وتسليمهم لمركز الإيواء بالشميسي.