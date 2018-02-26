شاهد.. وزير المالية يتفقد مشاريع الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

تفقد معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في الحرم المكي، وذلك مساء يوم السبت 8 جماد الآخر 1439هـ الموافق 24 فبراير2018م ، ورافق سعادته الدكتور هشام الفالح مستشار سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير مكة، وسعادة الدكتور صلاح بن صقر الأمين العام للهيئة العليا لنقل الحجاج.

وفي بداية الجولة شاهد معاليه في مكتب إدارة المشاريع بمشروع التوسعة السعودية الثالثة، عرضاً مرئياً عن تقدم أعمال المشاريع في الحرم المكي، ثم قام بجولة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المطاف، الذي يشمل مبنى المطاف، وتأهيل بئر زمزم، وعبارات الخدمات، حيث استمع لملخص عن تقدم الأعمال في منطقة تأهيل بئر زمزم من قبل سعادة المهندس توفيق القبساني رئيس مكتب إدارة المشاريع في وزارة المالية، وسعادة المهندس محمد الكردي مدير المشاريع والإنشاءات بالمكتب.

عقب ذلك؛ تجول معالي وزير المالية في مشروع التوسعة السعودية الثالثة من الواجهة الجنوبية بالدور الأرضي، وتشمل مبنى التوسعة، والساحات، والجسور، وأنفاق المشاة، ومشروع تأهيل واستكمال الطريق الدائري الأول حول الحرم، ثم قام معاليه بزيارة محطة الخدمات المركزية للحرم، وبعدها تجول في وقف الملك عبدالعزيز لرؤية مركز الأهلة وعلوم الكون، ثم توجه معاليه لبرج الساعة الذي يحتوي على مركز الملك عبدالله لرصد الأهلة ومركز الكون لعلوم الفلك.

وفي ختام الجولة أعرب معالي وزير المالية عن فخره بالمجهودات التي تُبذل في إنجاز مشاريع الحرم المكي والمشاريع المرتبطة به والتقدم الملحوظ فيها، مقدماً شكره لمنسوبي مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية على مجهوداتهم، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.