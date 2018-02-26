” السعودية للكهرباء ” راعيًا ذهبيًا لمعرض ” أفد 2018 “

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء ، عن مشاركتها في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 ” بدورته الرابعة ، حيث تمثل راعيًا ذهبيًا له ، في الفترة التي يقام بها والتي بدأت يوم أمس الأحد وحتى يوم 5 مارس المقبل ، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات .

وأشارت ” السعودية للكهرباء ” ، إلى أن هذه المشاركة ، تأتي ضمن دورها في عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية ، في مجال قطع الغيار ، لدعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يتفق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية ، لتحقيق أهداف المملكة ورؤيتها لعام 2030 .

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء ، أن 68 % من مشترياتها خلال السنوات الأربع الماضية ، كانت من المصانع المحلية المسجلة لديها ، والتي يبلغ عددها 512 مصنعًا ، وذلك بنسبة نمو 720 % من عام 2001 م .

ولفتت السعودية للكهرباء ، إلى أن اهتمامها بتوطين الصناعات المحلية جاء إيمانًا منها بجودة الصناعة المحلية ، إلى جانب الوفر المالي الذي قد تحققه الشركة ؛ إذ حققت وفرًا ماليًّا ، تجاوز 6.7 مليار ريال للتحول من كابلات النحاس إلى الألمنيوم من عام 2014 حتى الآن .

الجدير بالذكر ، أن السعودية للكهرباء ، تشارك بثلاث أوراق عمل ، تتمثل الأولى في سلاسل الإمداد الصناعي ، فيما تمثل الورقة الثانية ، دور مراكز البحوث والتطوير في دعم الصناعة، بينما تتمثل الورقة الثالثة في جهود الشركة السعودية للكهرباء في التوطين .