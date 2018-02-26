ضبط 4 أشخاص يصنعون العرق المسكر بجدة

نايف السالم(صدى):

ضبطت شرطة جدة 4 أشخاص من جنسيات آسيوية وأفريقية ، لقيامهم بتصنيع العرق المسكر ، وذلك اليوم الإثنين .

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة ، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي ، أن شرطة منطقة جدة ، نجحت في ضبط 4 أشخاص من جنسيات آسيوية وأفريقية ، قاموا بتصنيع وبيع مادة العرق المسكر .

وأشار ” القرشي ” ، إلى أن الشرطة تمكنت من ضبط 131 برميلًا و700 قارورة بداخل المصنع ، من مادة المسكر ، حيث تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي ، وإحالتهم إلى النيابة العامة وفقًا للاختصاص .