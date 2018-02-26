السومة يشارك في التدريبات الجماعية لمواجهة التعاون

نواف السالم(صدى):

انضم مهاجم نادي الأهلي عمر السومة، إلى تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الإثنين، بعد أن أثبتت الاختبارات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي في النادي للاعب، على موضع إصابته في الكاحل، جاهزيته بصورة كاملة للعودة للمشاركة في المباريات.

ويتوقع أن تشهد مباراة الأهلي والتعاون، التي ستقام الخميس المقبل ضمن الجولة الـ24 من دوري المحترفين على ملعب ” الجوهرة المشعة ” ، العودة الرسمية للسومة بعد طول غياب.

يذكر أن السومة أجرى عملية جراحية قبل شهر في كاحل قدمه في أحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا.