الأخضر يفوز على مولدوفا وديًا

نواف السالم(صدى):

انتهى اللقاء الودي بين المنتخب السعودي ومنتخب مولدوفا ، والذي أقيم مساء اليوم الإثنين ، على ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة الملك عبدالله الرياضية ، بفوز الأخضر بثلاثة أهداف دون مقابل .

وافتتح عمر هوساوي تسجيل الأهداف لصالح المنتخب الوطني ، في الدقيقة العاشرة من بداية الشوط الأول ، ليسدد تيسير الجاسم هدف الأخضر الثاني في الدقيقة الـ57 من عمر الشوط الثاني في المباراة ، ليسجل هدف الفريق الثالث اللاعب مهند عسيري في الدقيقة الـ88 من نهاية المباراة .

يذكر أن هذه المباراة الودية ، تأتي ضمن المرحلة الثانية من برنامج المعسكر الإعدادي للأخضر ، للتأهل إلى المشاركة في بطولة كأس العالم في روسيا .