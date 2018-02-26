” هلال الزلفي ” تقدم دورة تدريبية لنزلاء السجن حول الإسعافات الأولية

سعيد العجل(صدى):

قامت هيئة الهلال الأحمر ، ممثلة بمركز إسعاف محافظة الزلفي ، بتنظيم دورة تدريبية مصغرة لمدة يومين ، لنزلاء سجن الزلفي ، وذلك بالتعاون مع برنامج النشاط ” تعليم الكبار ” بتعليم الزلفي .

وتضمنت الدورة جوانب نظرية وعملية ، لبعض الإصابات التي تحدث لأفراد المجتمع ، حيث تهدف الدورة إلى تنمية مهارات السجين ، وتزويده بالطرق الصحيحة للإسعاف الأولي عند مواجهته للحالات الطارئة .

وتهدف الدورة أيضًا إلى شغل وقت السجين بما يستفيد منه خلال فترة محكوميته ، حيث يعد هذا البرنامج هو أحد البرامج التدريبية الهامة التي تقدمها الهيئة لكافة أطياف المجتمع وفي جميع المواقع .