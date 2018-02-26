” كلنا أمن ” ينصح بسرعة البلاغ في حالة الاشتباه في تصرف مخلاً بالأمن

حمود العنزي (صدى):

دعت إدارة الحساب الرسمي الخاص بتطبيق ” كلنا أمن ” ، التابع للأمن العام، المواطنين، أنه عند الاشتباه بتصرف ما قد يكون مخلًا بالأمن، لابد من سرعة التبليغ عبر اختيار ” الدوريات ” في تطبيق.

وأوضح الحساب، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن تقديم البلاغات عبر تطبيقات الأجهزة الإلكترونية تشمل إرسال رسالة للمبلغ حين إستلام البلاغ وتحديث حالة البلاغ، ومن ثم توجيه البلاغ آليًا إلى أقرب مركز عمليات من الموقع الجغرافي، فضلا عن تضمين الموقع الجغرافي ضمن محتويات البلاغ، وبالنهاية إرفاق مستندات مساتدة للبلاغ مثل ” صور، وفيديو، ومقطع صوتي ” .