وزير خارجية البحرين: دول الرباع العربي قادرة على صد تدخلات إيران

المنامة(صدى):

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، إن تحويل قطر لمسألة تدويل الحرمين إلى عملية سياسية ، يدل على إفلاس الدوحة .

وأكد الشيخ خالد بن أحمد ، إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، والعديد من الدول العربية ، ستعمل جاهدة على الدفاع وصد الهجمات والتدخلات الإيرانية .

وأشار وزير الخارجية البحريني ، إلى أن دول الرباع العربي المقاطعة للدول الداعمة للإرهاب ، قادرة على صد هجمات إيران ، لافتًا إلى أنها ستنتصر على تدخلات طهران في المنطقة العربية .