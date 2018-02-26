وزير خارجية البحرين: دول الرباع العربي قادرة على صد تدخلات إيران
قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، إن تحويل قطر لمسألة تدويل الحرمين إلى عملية سياسية ، يدل على إفلاس الدوحة .
وأكد الشيخ خالد بن أحمد ، إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر ، والعديد من الدول العربية ، ستعمل جاهدة على الدفاع وصد الهجمات والتدخلات الإيرانية .
وأشار وزير الخارجية البحريني ، إلى أن دول الرباع العربي المقاطعة للدول الداعمة للإرهاب ، قادرة على صد هجمات إيران ، لافتًا إلى أنها ستنتصر على تدخلات طهران في المنطقة العربية .
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