الفصائل الفلسطينية تدعو ليوم غضب بالضفة الغربية الجمعة

القدس(صدى):

دعت الفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، الشعب الفلسطيني للمشاركة في يوم غضب الجمعة المقبل، وذلك احتجاجًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأكدت القوى في بيان صحفي، الوقوف بجانب الكنائس والشعب الفلسطيني الرافضين لقرار فرض الضرائب على الكنائس، وإغلاق أبواب كنيسة القيامة بالقدس المحتلة.

وأكدت القوى رفضها للإغلاق الشامل في الأراضي المحتلة تحت ذريعة ” الأعياد اليهودية ” ، وفرض سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي والقتل العمد، والاستحواذ على أموال الضرائب، كما رفضت الحملات الممنهجة لمنع دفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، التي تقع في إطار جرائم الحرب التي تأتي في سياق العقوبات الجماعية.

وطالبت القوى الوطنية، تنفيذ قرارات المجلس المركزي وتفعيل أشكال المواجهة والمقاومة الشعبية في مناطق التماس، ومقاطعة سياسات الولايات المتحدة، ومقاطعة بضائع الاحتلال وأمريكا في المنطقة، كما طالبت بتفعيل قرارات الجامعة العربية بمقاطعة أي دولة تنقل سفارتها للقدس.

وأكدت القوى التمسك بإزالة كل العقبات أمام مسار المصالحة الوطنية، وبذل كل السبل لتجسيد وحدة وطنية فلسطينية تحمي المشروع الوطني الفلسطيني وتواجه المخاطر والتحديات.