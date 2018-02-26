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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. ضبط 18 عاملًا يمارسون البيع الجائل بالبطحاء

بالفيديو.. ضبط 18 عاملًا يمارسون البيع الجائل بالبطحاء
عادل الحربي (صدى):

وثقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الرياض ، مقطع فيديو لجهودها المبذولة أثناء قيامها بحملة تفتيشية على حي البطحاء ، مساء اليوم الإثنين ، لرصد مخالفات التلوث البصري .

وأسفرت الحملة ، عن ضبط 18 عاملًا يمارسون البيع الجائل المخالف للأنظمة بحي البطحاء ، حيث قامت بمصادرة جميع البضائع غير النظامية ، وسلمت المخالفين للجهات الأمنية المختصة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 23 دقيقة

التشهير،ومصادرة البضاعة، السجن، دفع الغرامة،التسفير ومغادرة البلاد،يتم وضعهم في البلاك ليست.

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