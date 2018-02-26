بالفيديو.. ضبط 18 عاملًا يمارسون البيع الجائل بالبطحاء
وثقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الرياض ، مقطع فيديو لجهودها المبذولة أثناء قيامها بحملة تفتيشية على حي البطحاء ، مساء اليوم الإثنين ، لرصد مخالفات التلوث البصري .
وأسفرت الحملة ، عن ضبط 18 عاملًا يمارسون البيع الجائل المخالف للأنظمة بحي البطحاء ، حيث قامت بمصادرة جميع البضائع غير النظامية ، وسلمت المخالفين للجهات الأمنية المختصة .
حفاظًا على المظهر العام لمدينة الرياض، ضبطت #أمانة_منطقة_الرياض ممثلة بإدارة الراحة والسلامة 18 عاملاً يمارسون البيع الجائل المخالف للأنظمة بحي البطحاء، وصادرت جميع البضائع غير النظامية، وسلمت المخالفين للجهات الأمنية. pic.twitter.com/eoEFZPt9WY
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 23 دقيقة
التشهير،ومصادرة البضاعة، السجن، دفع الغرامة،التسفير ومغادرة البلاد،يتم وضعهم في البلاك ليست.