بالفيديو.. ضبط 18 عاملًا يمارسون البيع الجائل بالبطحاء

عادل الحربي (صدى):

وثقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الرياض ، مقطع فيديو لجهودها المبذولة أثناء قيامها بحملة تفتيشية على حي البطحاء ، مساء اليوم الإثنين ، لرصد مخالفات التلوث البصري .

وأسفرت الحملة ، عن ضبط 18 عاملًا يمارسون البيع الجائل المخالف للأنظمة بحي البطحاء ، حيث قامت بمصادرة جميع البضائع غير النظامية ، وسلمت المخالفين للجهات الأمنية المختصة .